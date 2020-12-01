Жителям Барнаула начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9b12ad2e-33ba-11eb-83ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям Барнаула, у которых был выявлен коронавирус и которые проходят лечение амбулаторно, начали выдавать бесплатные лекарства. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Там уточнили, что выдача препаратов происходит в городских поликлиниках.

Людям, диагноз которых лабораторно не подтверждён, имеющим при этом как минимум два сходных с коронавирусом симптома, также положены бесплатные лекарства.

Сейчас на дому в Барнауле лечат пациентов с лёгкой и со средней степенью тяжести заболевания. Набор препаратов различается в зависимости от степени тяжести заболевания. Он сформирован на основе методических рекомендаций Минздрава России.

Если пациент вызывает врача или бригаду неотложной помощи, медики приезжают к нему, уже имея наборы для разной степени тяжести заболевания, ведь изначально по телефону они её определить не могут. После того как больной проходит осмотр, ему ставят диагноз и выдают набор препаратов, — цитирует пресс-служба правительства начальника отдела организации медпомощи регионального Минздрава Жанну Вахлову.

Алтайскому краю на закупку лекарств для лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях из федерального бюджета выделено более 87 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин попросил специалистов из частных клиник подрабатывать в государственных медучреждениях для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом.