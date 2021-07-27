Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребёнка

В Новокузнецке местная жительница поймала полуторагодовалого ребёнка, который выпал из окна на втором этаже. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Кемеровской области.

Женщина заметила ребёнка в раскрытом окне, проходя мимо дома. Она встала под окном и малыш упал ей в руки. Момент происшествия попал на видео. Женщина передала ребёнка родителям и ушла.

По данным полиции, родители малыша находились в момент инцидента дома. Они занимались своими делами, пока ребёнок играл. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной женщиной.

Полиция в течение нескольких дней через через соцсети искала женщину, спасшую ребёнка, чтобы поблагодарить её. Накануне она сама обратилась в отделение по делам несовершеннолетних. В ближайшее время с ней встретятся представители городского управления МВД и Общественного совета.

Ранее сообщалось, что в Якутске малолетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Она была госпитализирована, врачи оценили её состояние как тяжёлое. Ребёнка прооперировали нейрохирурги. По факту происшествия местная прокуратура начала проверку.

В Москве при падении с высоты 14-го этажа погиб годовалый младенец. Родители ребёнка в это время находились дома в состоянии опьянения. Они закрыли его на балконе, чтобы не мешал спать.