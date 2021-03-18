Жители российских регионов стали лучше платить за вывоз мусора

https://static.news.ru/photo/b20d0466-87e3-11eb-acec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собираемость платежей за вывоз мусора с населения и предприятий в 2020 году выросла на 8% по сравнению с 2019 годом, когда мусорная реформа в России только стартовала.

За прошлый год вывоз мусора оплачен на 85,7%. Годом ранее собираемость была на уровне 77,7%, — сообщает «360», ссылаясь на данные Российского экологического оператора (РЭО).

Наиболее высокий показатель зафиксирован в Центральном федеральном округе — там собираемость платежей достигла 92,41%. На втором месте — Уральский федеральный округ (89,5%), на третьем — Приволжский федеральный округ (88,51%).

В Северо-Западном федеральном округе собираемость платежей за мусор составила 87,05%, в Сибирском — 85,66%, в Южном — 79,34%, в Дальневосточном — 70,26%, а в Северо-Кавказском — 65,4%.

Среди региональных операторов по этому показателю в прошлом году лидировали чукотское предприятие «ЖКХ БМР» (99,81%), томский «Транссиб» (99,66%), мордовский «Ремондис Саранск» (99,6%), амурский «ЖЭУ» (99,59%) и оператор из Алании «Чистый город» (99,55%).

Как писал NEWS.ru, тарифы на вывоз мусора в России выросли за год в среднем на 4,05%. Этот показатель даже выше, чем рост цен на остальные услуги ЖКХ. Сложнее всего ситуация в Новосибирской, Омской областях и в Татарстане. Регионом с самым большим падением тарифа стала Северная Осетия (-18,5%), а самый большой рост наблюдался в Новосибирской области (+39,2%). В Татарстане рост составил 24,8%, в Омской области — 20,9%. В пятёрке лидеров также Приморье (+17%) и Свердловская область (+15%). В «Российском экологическом операторе» ситуацию прокомментировали следующим образом: в каждом регионе уникальная ситуация, поэтому нельзя сказать, что между тарифами субъектов существует разрыв.