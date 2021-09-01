Жители Петербурга пожаловались на освещение возле школ

В ряде школ Санкт-Петербурга есть проблема с освещённостью возле образовательных учреждений и на территориях рядом. В тёмное время суток дорога из дома в школу и обратно превращается в квест. Об этом пишут «Невские новости».

Учитывая, что учебный год лишь только начался и темнеет ещё достаточно поздно, проблема не выглядит такой острой и явной. Однако с приходом зимы путь школьников из дома в школу и обратно в ряде случаев станет большой проблемой, отмечается в сообщении.

Так, местные жители сообщают о слабой освещённости дорог у школы № 369 на улице Маршала Захарова. При этом рядом находится автомобильная дорога, из-за которой увеличивается опасность быть сбитым машиной. Такая же ситуация и возле школы № 247 — у здания фонари есть, но чуть дальше весь путь утопает в темноте. К тому же, после 16 часов освещение выключается и в самой школе. Возможно, это происходит ради экономии, считают местные жители. Будут ли исправлены данные недочёты в школах, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что В Ингушетии полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов за свой счёт провёл в родное село уличное освещение. Необходимую сумму (1 млн рублей) он копил пять лет.