Жители Москвы выбрали имя и образ для чат-бота метро

Москвичи проголосовали за образ и имя для чат-бота столичного метрополитена. Их выбор остановился на дежурной по станции Александре.
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Голосование проходило в проекте «Активный гражданин» с 7 июля по 2 августа. Москвичам предложили три образа — робот-андроид, дежурная по станции и диспетчер. Участие в голосовании приняли более 170 тыс. человек.
На данный момент разработчики ведут испытания чат-бота, в частности идёт проверка его способностей, скорости реагирования и чувства юмора. Александру представят пассажирам осенью 2020 года. Чат-бот появится в мобильном приложении «Метро Москвы», мессенджерах и соцсетях.
Ранее NEWS.ru писал о том, что проект продления Калужско-Рижской линии метро в Мытищи рассмотрят не ранее 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.
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