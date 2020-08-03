Жители Москвы выбрали имя и образ для чат-бота метро

https://static.news.ru/photo/44694158-d628-11ea-bdf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи проголосовали за образ и имя для чат-бота столичного метрополитена. Их выбор остановился на дежурной по станции Александре.

Об этом сообщает «Москва 24», ссылаясь на правительство города. Пассажиры смогут обратиться к виртуальной помощнице с вопросами о метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах. Также Александра будет помогать пассажирам искать забытые вещи и составлять заявки на сопровождение инспекторами Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Голосование проходило в проекте «Активный гражданин» с 7 июля по 2 августа. Москвичам предложили три образа — робот-андроид, дежурная по станции и диспетчер. Участие в голосовании приняли более 170 тыс. человек.

На данный момент разработчики ведут испытания чат-бота, в частности идёт проверка его способностей, скорости реагирования и чувства юмора. Александру представят пассажирам осенью 2020 года. Чат-бот появится в мобильном приложении «Метро Москвы», мессенджерах и соцсетях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что проект продления Калужско-Рижской линии метро в Мытищи рассмотрят не ранее 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.