https://static.news.ru/photo/d87a2058-e423-11e9-a052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Британцев восхитил уровень подготовки отрядов специального назначения российской Федеральной службы исполнения наказаний.

Такая реакция была вызвана после того, как таблоид The Daily Mail опубликовал статью о бойцах ФСИН, которые проходили испытания на право ношения крапового берета.

Британцев настолько поразил уровень подготовки российского спецназа, что некоторые даже поинтересовались, нельзя ли отдавать им европейских «преступников на аутсорсинг».

Я думаю, что в будущем такую же подготовку должны проходить шотландские, английские, ирландские и валлийские тюремные службы, — полагает один из пользователей.

Другие комментаторы подчеркнули русскую силу и жёсткость, передаёт Life.

Ранее News.ru писал, что Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчинам, напавшим на начальника медико-санитарной службы УФСИН полковника Бадрудина Дамаданова.