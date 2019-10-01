Британцев восхитил уровень подготовки отрядов специального назначения российской Федеральной службы исполнения наказаний.
Такая реакция была вызвана после того, как таблоид The Daily Mail опубликовал статью о бойцах ФСИН, которые проходили испытания на право ношения крапового берета.
Британцев настолько поразил уровень подготовки российского спецназа, что некоторые даже поинтересовались, нельзя ли отдавать им европейских «преступников на аутсорсинг».
Я думаю, что в будущем такую же подготовку должны проходить шотландские, английские, ирландские и валлийские тюремные службы, — полагает один из пользователей.
Другие комментаторы подчеркнули русскую силу и жёсткость,
Ранее News.ru писал, что Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчинам, напавшим на начальника медико-санитарной службы УФСИН полковника Бадрудина Дамаданова.