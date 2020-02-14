https://static.news.ru/photo/b2344bc8-4f29-11ea-b769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Жители башкирского города Агидель устали ждать помощи от местных властей в решении проблемы с парковой и прибегли к услугам шаманки.

Обряд проводился во дворе дома № 10 по улице Молодёжной. По словам жильцов, им негде ставить свои автомобили и они вынуждены парковать их прямо на газоне, несмотря на угрозу штрафов. На их предложения и просьбы по благоустройству территории администрация не реагирует.

В процессе ритуала шаманка пообщалась с потусторонними силами и заявила, что вопрос о парковке должен решиться положительно, сообщает портал Bash.news.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России утвердило порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы. Он начнёт действовать с 1 июня.