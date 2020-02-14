Жители башкирского города Агидель устали ждать помощи от местных властей в решении проблемы с парковой и прибегли к услугам шаманки.
Обряд проводился во дворе дома № 10 по улице Молодёжной. По словам жильцов, им негде ставить свои автомобили и они вынуждены парковать их прямо на газоне, несмотря на угрозу штрафов. На их предложения и просьбы по благоустройству территории администрация не реагирует.
В процессе ритуала шаманка пообщалась с потусторонними силами и заявила, что вопрос о парковке должен решиться положительно,
Ранее NEWS.ru писал, что правительство России утвердило порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы. Он начнёт действовать с 1 июня.
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