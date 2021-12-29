Жителей столицы предупредили о резком похолодании

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил о резком похолодании в Москве. По его прогнозам, после тёплой новогодней ночи наступит типичная для января морозная погода — в ночь на 2 января температура воздуха опустится до минус 9-11 градусов, пишет РИА Новости.

Уже в ночь на воскресенье снова резкое похолодание, минус 9-11 градусов, и в воскресенье, 2 января, температура будет минус 8-10 градусов. Вот такая оттепель — комфортная новогодняя ночь и потом такая типичная для января погода, — сообщил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что уже с 31 декабря в Москве и центре европейской части России начнётся значительное потепление, до минус одного — минус трёх градусов по Цельсию. При этом, по его словам, в субботу, 1 января, температура начнёт снижаться, тенденция продолжится до воскресенья, а затем вновь начнётся потепление, которое продержится до 5 января.

По словам ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковцав новогоднюю ночь в Москве будет европейская зима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами.