Жителей Подмосковья призвали избегать публичных мероприятий из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/24f92896-07b6-11eb-bef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал людей избегать публичных мероприятий, так как в данное время это опасно из-за ситуации с коронавирусом.

Обращаем особое внимание на ношение масок, на безопасность, на то, чтобы каждый позаботился о себе и о близких. Чтобы избегали люди каких-то публичных мероприятий. Это абсолютно не нужное и точно опасное дело, — сказал глава региона в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Глава региона считает, что только при соблюдении мер защиты — а это маски, социальная дистанция и отказ от ненужных контактов — можно будет не вводить новые строгие ограничения.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).

В мире за время пандемии заболели свыше 35,6 млн человек. Выздоровели более 26,7 млн, скончались — свыше 1 млн, писал NEWS.ru.