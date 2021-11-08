Жителей Москвы предупредили о снеге и гололедице

9 ноября в Москве похолодает, ожидаются дождь и мокрый снег, сильный ветер и гололедица. Соответствующее предупреждение для жителей мегаполиса опубликовал на своём сайте столичный главк МЧС. В ведомстве также дали ряд рекомендаций в связи с неблагоприятной погодой.

В МЧС отметили, что синоптики Росгидромета прогнозируют в ночь на 9 ноября падение температуры воздуха ниже нулевой отметки, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывы ветра до 17 м/c.

С 9.00 до 21.00 9 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, гололедица, местами сильная, — говорится в сообщении ведомства.

Столичным водителям порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до других транспортных средств. Кроме того, им посоветовали воздерживаться от внезапных манёвров на дорогах, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходов спасатели призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в центре «Фобос» рассказали, что метеорологическая зима приходит в Москву с опозданием на полмесяца. 9 ноября впервые среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля.