Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за ливней

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил выплатить пострадавшим при взрыве автобуса и их родственникам компенсации. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Тяжелораненые — по 500 тыс. рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее, — заявил Гусев. Сейчас 14...