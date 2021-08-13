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Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за ливней

12:49, 13 августа 2021
Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за ливней Фото: ytatljh/vk.com/Global Look Press
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Жители городского округа Керчь должны подготовиться к эвакуации. Она будет необходима, если ливни подтопят территорию, об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Населению муниципального образования городской округ Керчь, проживающему в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям территорий, принять все необходимые меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации, — сообщается на сайте администрации.

Также указаны места сбора: АТП 14313 и ул. Комарова, 1, пожарно-спасательный отряд. Меры связаны с сильным дождём, из-за которого разлились реки Катерлез и Восточный Булганак.

Ранее сообщалось, что в некоторых кварталах Керчи воды уже примерно по колено. По прогнозам, дождь может продолжаться до конца 13 августа.

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