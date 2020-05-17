Жителей Центральной России предупредили об аномально холодной погоде

https://static.news.ru/photo/a7aed23c-9802-11ea-8293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Центральной части России в течение ближайших шести дней ожидается аномально холодная погода. Об этом в разговоре с журналистами сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температурные показатели будут ниже нормы примерно на 3–4 градуса. Вильфанд отметил, что в северных и умеренных широтах России будет устойчиво прохладно.

Аномально холодная погода в центре страны связана с переносом воздушных масс с северо-запада. Дневные температуры будут от 12 до 17 градусов. Для изменений погоды в ближайшие дни предпосылок не видно, — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Как ранее писал NEWS.ru, лето в России будет неоднородным, погода будет изменчива, заявил научный руководитель Гидрометцентра.