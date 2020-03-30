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Россиянин из Забайкалья Вадим Молчанов обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вывезти его и других граждан РФ с Гоа. Об этом он написал во «ВКонтакте».

По словам Молчанова, сейчас в этом индийском штате многие россияне остаются без средств. Вадим пояснил, что рейсы есть, но они коммерческие, передаёт «МК в Чите».

Мы не будем вылетать на них. Плата — 54 000 рублей. Есть люди, многие с детьми, которые без средств остаются, — рассказал Вадим.

При этом Молчанов попросил сообщить ему через соцсети, будет ли услышан его призыв и помогут ли гражданам России вернуться на родину.

Как писал NEWS.ru, ранее в деревне Анжуна в Индии полицейские арестовали двух граждан России, которые не соблюдали карантинный режим и напали на дежурных правоохранителей.