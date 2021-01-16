Житель Новосибирска выставил на продажу автографы Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/6e3d2db6-5f3e-11ea-bc6e-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Государственной Думы Фото: Kremlin.ru

В продаже на одной из досок объявлений в Новосибирске появились лоты с автографами президента России Владимира Путина, избранного главы США Джо Байдена и бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Продавец рассказал, что получил подпись Путина через администрацию президента. Он написал письмо, где попросил автограф для своего частного музея. После нескольких уточнений артефакт отправили.

Путин редко даёт автографы, ещё реже — автографы на фотографиях, поэтому цена артефакта соответствующая. Дешевле продаются либо подделки, либо автографы не очень хорошего качества, — отметил он.

По его словам, к подписи прилагается сопроводительное письмо из администрации президента, датированное 2001 годом, а также правительственный конверт.

Совсем не хочется продавать снимок. Мне бы не хотелось, чтобы он покидал Новосибирск. Если я решу свои проблемы с деньгами, я сниму автограф с продажи. Этот лот предназначен для состоятельных людей, конечно. Не каждому по карману подобные вещи, — добавил он, отметив, что оказался в трудном положении из-за пандемии коронавируса.

Мужчина уверен, что автограф Путина будет только дорожать годами. Он попросил за него 900 тысяч рублей. За две фотографии с подписями Байдена, полученными, когда тот работал вице-президентом США при Бараке Обаме, он попросил 149 тысяч рублей, а за автограф Собчака, полученный в 1994 году, — 99 тысяч рублей, передаёт «КП-Новосибирск».

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его автограф можно продать на онлайн-аукционе eBay за $10 тысяч (примерно 750 тысяч рублей). По его словам, ценность надписи значительно снизится, если вместо подписи главы государства на бумаге он напишет имя её владельца.