Житель Москвы встал перед мигрантом на колено и почистил ему кроссовок

https://static.news.ru/photo/dc5500c0-cdbc-11ea-ac86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создатель нового движения Migrants Lives Matter («Жизни мигрантов важны») москвич Александр Андриянов своим примером продемонстрировал, как нужно относиться к приезжающим в столицу из соседних республик, и опубликовал пост об этом во «ВКонтакте».

Активист встал перед приезжим рабочим городских служб на колено и почистил ему обувь. В посте на эту тему Андриянов с сожалением отметил, что жители России в основном относятся к мигрантам как к людям второго сорта. По его мнению, гостям из ближнего зарубежья платят недостаточно денег за их труд, всячески унижают и мучают. Кроме того, дворники, разносчики еды и строители живут в антисанитарных условиях и абсолютно никак не защищены.

Пора понять: не надо делить людей на русских, узбеков, американцев, японцев — есть жители планеты Земля. Все должны быть наделены равными правами и возможностями, — призвал Александр.

Он подчеркнул, что с уважением нужно относиться к любому человеку. Активист сопроводил пост видеозаписью, на которой почистил ботинки мигранту и призвал жителей России последовать его примеру.

Однако пользователи социальной сети не оценили рвение Андриянова. Они отметили, что следовать примеру США, где сейчас проходят акции протеста на расовой почве, не стоит, ведь чернокожих рабов везли в Америку против их воли, а представители соседних республик едут в РФ по своему желанию и с целью заработать деньги.

Организованное Андрияновым движение Migrants Lives Matter аналогично американскому Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы и которое охватило протестами многие страны мира.

Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

Как писал NEWS.ru, ранее полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках мигрантов в России.