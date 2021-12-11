Жириновский с Соловьёвым придумали наказание для Сокурова

На Сокурова могли завести уголовное дело, если бы он жил в Швейцарии и предложил отказаться от одной из территорий. Такое мнение озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире шоу «Соловьёв Live», комментируя заявления артиста об отделении от России южных территорий. Он добавил, что режиссёр не знает, о чём говорит, и обвинил его в инфантилизме.

Сокуров не понимает, что он говорит. В мировом масштабе. Детское отношение к государству. Люди своей жизнью недовольны во всём мире, давайте распустим все страны и будем жить в анархии и всеобщей войне. В Швейцарии сделали просто: за подобные слова сразу возбуждается уголовное дело, — поделился Жириновский.

Политик сравнил заявления Сокурова с лёгкой версией Беловежских соглашений, когда «три чудака собрались и решили, что СССР больше нет». Владимир Соловьёв согласился со своим собеседником и задался вопросом, «почему до сих пор не возбуждены уголовные дела».

Ранее в поддержку Сокурова после спора с президентом России выступил народный артист СССР Олег Басилашвили. По словам актёра, режиссёр имел полное право говорить с Путиным о таких сложных проблемах, несмотря на то, что Сокуров не политик. По словам артиста, свобода слова — это «завоевание ельцинской революции», поэтому режиссёр имел полное право поднимать такие сложные темы.