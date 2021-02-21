Жириновский разъяснил свою идею ограничить вес россиян

https://static.news.ru/photo/3b9caf56-692d-11e9-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский разъяснил свою идею законодательно ограничить вес россиян. По словам политика, им двигала забота о людях и их здоровье.

Накануне Жириновский выступил с идеей ограничит вес граждан России законодательно. Так, простые граждане не должны весить, по мнению политика, больше 80 килограммов. Для чиновников планка повышена до 100 килограммов. По мнению лидера ЛДПР, люди с лишним весом требуют больших расходов от государства, в то время как граждане с нормальным телосложением — недополучают.

Позже в своём Telegram-канале Жириновский пояснил, что лишний вес является одним из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых людей.

Конечно, каждый человек в праве сам решать, что ему есть и что делать. Но государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни, — отметил политик.

По мнению Жириновского, один из способов показать стремление государства приучить людей к здоровому образу жизни — ограничить предельный вес для чиновников. Если служащий хочет оставаться на своём месте — он должен держать себя в форме.

Не можешь следить за собой — придётся реализовывать себя в другой сфере, — заявил Жириновский.

При этом для рядовых граждан стандартов быть не может, отмечает политик.

Но врачи могут объявить здоровые параметры тела, чтобы люди понимали, если вы едите слишком много, толстеете, то будьте готовы, что ваше здоровье ухудшится, вам придется лечиться, а лечение всегда значительно дороже, чем поддержание здоровья, — резюмировал лидер ЛДПР.

Ранее пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, прокомментировал идею депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского законодательно ограничить вес россиян. По мнению музыканта, рациональное зерно в словах политика присутствует, но идти следует по пути помощи, а не запретов. В пример Затравкин привёл Японию, где существует специально министерство, занимающееся лишним весом населения и всячески стимулирующее похудение людей. Об этом писал NEWS.ru.