Сын Никаса Сафронова оценил идею Жириновского по ограничению веса

https://static.news.ru/photo/a1317b62-748e-11eb-a472-96000091f725_660.jpg Лука Затравкин Фото: Instagram/lukasafronovofficial

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафонова, прокомментировал идею депутата Госдумы. лидера ЛДПР Владимира Жириновского законодательно ограничить вес россиян.

Он, видимо, понимает по своему опыту, что его лишний вес, наверное, обременителен для плеч государства, — приводят слова Затравкина «Известия».

Сам пианист весит 250 килограммов. При этом он считает, что рациональное зерно в словах политика присутствует, но идти следует по пути помощи а не запретов. В пример Затравкин привёл Японию, где существует специально министерство, занимающееся лишним весом населения и всячески стимулирующее похудение людей.

Если ты в хорошей физической форме, то ты платишь меньше страховку, получаешь какие-то льготы. А если у тебя повышенный вес, то тебя отправляют бесплатно на курсы йоги, дополнительный массаж, оплачивают резекцию желудка, — рассказал музыкант.

В воскресенье, 21 февраля, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой ограничить вес россиян законодательно. По мнению политика, на граждан с избыточным весом государство направляет больше средств. Для рядовых граждан максимальную норму веса было предложено установить на уровне 80 килограммов, для чиновников планка увеличена до 100 килограммов. Об этом писал NEWS.ru.

Ранее в этот день Владимир Жириновский предложил ввести ограничение по весу для россиян. По его словам, государство направляет больше средств на граждан, имеющих избыточный вес. Он предложил установить стандарт веса в 80 кг, тогда как для чиновников значение было повышено до 100 кг.