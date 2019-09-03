https://static.news.ru/photo/aeed834a-ce77-11e9-9f1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Четырёхдневная рабочая неделя поможет сократить безработицу, считает глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

У нас в чём проблема — малая подвижность населения. В Соединённых Штатах человек за свою трудовую жизнь переезжает 17 раз, чтобы иметь работу, — рассказал политик.

По словам политика, возможная реформа трудового законодательства позволит россиянам развиваться. Свободный день люди направят на поиск новой работы, обучение, прохождение курсов для дальнейшей переквалификации. Кроме того, изменения коснутся только госпредприятий, поэтому частный бизнес сможет самостоятельно устанавливать график своей работы, передаёт « Лента.ру ».

Как писал News.ru, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов направил министру труда Максиму Топилину обращение, в котором предложил провести общефедеральный референдум о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.