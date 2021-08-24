Жириновский призвал разъяснять россиянам необходимость прививки от COVID

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе предвыборных дебатов на Первом канале заявил, что до всех россиян обязательно нужно донести необходимость вакцинации от коронавируса. При этом он подчеркнул, что против принудительного проведения этой процедуры.

Обязательно разъяснять необходимость вакцинации. Весь мир встал в очередь за вакцинацией — другого пути нет, — заявил политик.

Лидер ЛДПР отметил, что отказавшийся от прививки человек может стать носителем инфекции. Сам он может и не заболеть, но будет заражать окружающих.

Оппонент Жириновского Максим Шевченко, возглавляющий Российскую партию свободы и справедливости (РПСС), в свою очередь, категорично заявил, что он и его сторонники выступают против принудительной вакцинации. По его словам, гражданам необходимо обеспечить проведение анализов за счёт полиса ОМС или прямой поддержки государства, чтобы у них была полная информация о возможности привиться от COVID-19.

Кроме этого, мы против детской вакцинации решительно, — добавил Шевченко.

Ранее Жириновский заявил, что наказание для непривитых ужесточится после выборов в Госдуму. По его словам, новый состав нижней палаты парламента примет соответствующие поправки в законодательство и отказывающимся от вакцинации может грозить тюрьма.