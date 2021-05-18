Жириновский пригласил Байдена на встречу с Путиным в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/543b6a86-b87f-11eb-a244-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к американскому президенту Джо Байдену. В своём Telegram-канале политик пригласил главу Белого дома приехать на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Подмосковье.

Не нужно проводить встречу с Байденом в Женеве. Пусть в Москву летит, в Ново-Огарёво, заодно посмотрит красоты Подмосковья! — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи оценили предложение Жириновского. Одни согласились с политиком, другие начали предлагать свои города для проведения встречи лидеров двух стран. В частности, Байдена пригласили во Владимир, назвав этот город «символичным», а также в Новосибирск, отметив, что посещать его лучше зимой.

Впрочем, некоторые заявили, что не столь важно место встречи, сколько предмет переговоров.

Ранее стало известно, что Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии, а точная дата и место будут известны по итогам переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. В Министерстве иностранных дел Швейцарии не стали комментировать эту информацию.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не строить предположений о том, где может состояться встреча Владимира Путина и Джо Байдена, а дождаться официальной информации.