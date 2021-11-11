Жириновский подал в суд на журналиста, обвинившего его в домогательствах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) и журналиста Рената Давлетгильдеева, который обвинил политика в сексуальных домогательствах. Жириновский потребовал от СМИ и самого Давлетгильдеева выплатить ему по 10 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Претензии Жириновского связаны с постом Давлетгильдеева, который журналист опубликовал на странице в Facebook в марте 2018 года. В нём
Впоследствии Давлетгильдеев повторил свои обвинения в эфире телеканала, а 15 сентября 2020 года во время эфира программы Hard Day’s Night журналистка Ольга Чуракова (внесена в список СМИ-иноагентов) также спрашивала Жириновского о домогательствах к Давлетгильдееву.
По мнению Жириновского, распространённые ответчиками сведения «
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев назвал заявление журналиста клеветой и оскорблением всей фракции и заявив, что «дал бы ему в морду сразу и без разговоров». Лебедев добавил, что ЛДПР проконсультируется с юристами, чтобы привлечь журналиста к ответственности.