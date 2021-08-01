Жириновский объяснил, почему у него плохие отношения с Путиным

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у него плохие отношения с президентом Владимиром Путиным. В эфире радио «Комсомольская правда» он объяснил это именем главы государства.

Я никак не понимаю, что другого человека зовут тоже Владимир. Я считал, что только я ношу это имя, <...> и с президентом у меня не очень хорошие отношения. Вот [лидер КПРФ] Геннадий Зюганов, вот там [лидер «Справедливой России — За правду»] Сергей Миронов, а тут Владимир, Владимир. Это проблема, я считаю, — сказал политик.

Жириновский отметил, что «как-то не воспринимает» депутатов, которых встречает, если они тоже носят имя Владимир.

Ранее Жириновский заявил, что КПРФ может попасть под запрет в России, как это произошло в 90-х с КПСС. Он отметил, что его очень взволновало решение экс-кандидата в президенты Павла Грудинина вступить в КПРФ, и призвал политика не делать этого. По мнению Жириновского, такое решение будет самым опасным шагом в жизни Грудинина и принесёт ему только несчастья.