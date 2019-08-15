https://static.news.ru/photo/1e8ae276-bfda-11e9-88be-fa163e074e61_660.jpg Фото: http://27.mchs.gov.ru/

Паводок затопил восемь жилых домов в селе Лермонтовка Бикинского района Хабаровского края. В регионе действует режим ЧС.

Сейчас на территорию края оказывают влияние сразу да тайфуна — «Лекима» и «Кроса». Ожидается повышение уровня воды в реках, сообщает краевое МЧС .

Уровень Амура составляет 576 см, подъём прогнозируется до 630–680 см при опасной отметке в 600 см. В подтопленное село уже выехал отряд спасателей в составе 10 человек. Они едут на машине повышенной проходимости.

Также в Лермонтовку выехал глава района.

Ранее News.ru сообщал, что представитель регионального УФСБ РФ сообщил, что несколько сотен иностранных шхун укрылись от тайфуна «Кроса» вдоль берегов Приморского края.