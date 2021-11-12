«Жертвы гамбургеров»: Пушков раскритиковал моделей Victoria’s Secret

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своём Telegram-канале внешность новых моделей знаменитого американского бренда нижнего белья Victoria’s Secret. По его мнению, предлагаемые США стандарты красоты далеки от гармонии и эстетики.

Новые американские «модели» и образцы для подражания: царство трансгендеров (справа и слева) и боди-позитива <...>. Красота, эстетика, гармония здесь не приветствуются. А приветствуются трансы и жертвы гамбургеров и кока-колы, — подписал политик рекламное фото бренда.

По его словам, политика компании в выборе моделей является «идеологическим заказом» и отражением того, что США несут всему миру.

Ранее сообщалось, что летом на обложке американской версии модного журнала Vogue впервые появился трансгендер. Редакторы поместили кадр на самое видное место ради борьбы с традиционными стандартами красоты. На фото позируют сразу восемь моделей. В их числе, помимо трансгендера, также оказались две модели плюс-сайз.