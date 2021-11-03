Оппозиционный политик сообщил о «химическом» отравлении жены чаем

Политик-оппозиционер из Иркутской области Алексей Тупицын сообщил, что его супруга Вера Кузакова стала жертвой попытки отравления неким химическим веществом. Об этом он рассказал изданию «Сибирь. Реалии» (признано властями РФ иностранным агентом). Во время пересадки по пути из Польши в московском аэропорту Шереметьево женщина выпила чай, после чего у неё проявились симптомы отравления.

Моё мнение — Вере достался стакан, предназначавшийся мне, — заявил политик.

В качестве доказательств Тупицын опубликовал в Facebook фото рук своей супруги.

Семья оппозиционеров возвращалась с конференции правозащитников, которая прошла в Польше. Неожиданно на борту самолёта, следовавшего в Иркутск, у супруги Тупицына появились симптомы химотравления — поднялась температура, на коже появились волдыри.

Спасли сотрудники скорой, которую в Иркутске вызвал — поставили капельницу, они и подтвердили мои опасения, что это отравление химвеществом. И посоветовали сдать анализы не в госбольнице, а в частной лаборатории, — поделился политик.

Тупицын выразил мнение, что инцидент связан с проводимым им расследованием в отношении передачи акций местной нефтяной компании в 2000-х.

Ранее стало известно, что владимирская Общественная наблюдательная комиссия планирует проверить информацию об издевательствах над Алексеем Навальным в колонии. По словам бывших заключённых ИК-2 в Покрове, для оппозиционера был создан спецотряд, в котором никто не разговаривает с ним, а каждое действие фиксируется.