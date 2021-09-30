Жену главреда The Insider забрали в ФСБ

Супругу шеф-редактора издания The Insider (включено в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотова забрали в следственное управление ФСБ после проведения обыска в квартире, передаёт РИА Новости. Об этом сообщила адвокат семьи Юлия Кузнецова. Сам журналист объявлен в розыск, к его родителям также пришли правоохранители.

В квартире у родителей продолжается обыск. Супругу уже увезли в следственное управление ФСБ, — сказала юрист.

Ранее сообщалось, что на главу The Insider завели дело о незаконном пересечении границы. Он разыскивается по решению ФСБ с 23 сентября. Утром 30 сентября к родителям и жене журналиста пришли сотрудники правоохранительных органов с обыском.

Редакция The Insider находится в Риге (Латвия). Издание занимается журналистскими расследованиями, политической аналитикой и фактчекингом. Материалы посвящены, как правило, политическим событиям России и Восточной Европы.