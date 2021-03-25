Женщины сочли привлекательными пузатых мужчин

Подавляющее большинство женщин стали гораздо терпимее в отношении мужчин с лишним весом. В ходе опроса, проведённого одним из сайтов знакомств, они сочли достойными партнёрами для совместной жизни представителей сильного пола неспортивного телосложения.
Завязать отношения с мужчиной без «кубиков» и с брюшком готовы 75% участниц опроса,
Впрочем, сохранится ли такая терпимость к мужчинам с фигурой dad bod — так в Сети стали называть людей, имеющих жировые отложения в области живота, — пока неизвестно. Не исключено, что когда психологическое восприятие пузатых мужчин вернётся к допандемийному состоянию, последует всплеск расставаний ранее сложившихся пар.
Ранее NEWS.ru писал, что периодическое голодание неодинаково влияет на уменьшение жировой ткани в организме. Более того, оно почти бесполезно в борьбе с жиром на животе.