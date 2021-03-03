Жир на животе оказался устойчив к диетам

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Периодическое голодание неодинаково влияет на уменьшение жировой ткани в организме. Более того, они почти бесполезны в борьбе с жиром на животе.

Большинство людей считает, что все запасы жира одинаковы. На самом деле их положение в организме играет огромную роль. К примеру, жир на животе может адаптироваться к периодическим голодовкам, — цитирует научного сотрудника Сиднейского университета Марка Ларанса журнал Cell Reports.

Именно поэтому люди, перепробовав разные диеты, часто не могут победить жир на животе. Исследование на мышах показало, что быстрее всех уходит подкожный жир. А вот брюшной оставался до последнего и быстро адаптировался к периодическим голодовкам.

Когда учёные поняли, что это так, они приняли решение изучить этот процесс на молекулярном уровне, и в ближайшее время обещали поделиться результатами. Понимание принципа работы этого механизма поможет в создании пищевых добавок и лекарств для быстрого похудания.

Ранее NEWS.ru писал, что есть много сладких фруктов опасно из-за содержания в них большого количества фруктозы. Это моносахарид, и если с ним переборщить, уровень холестерина в крови повышается, что ведёт к образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ.