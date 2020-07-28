Женщины перечислили наиболее частые мужские ошибки в постели

https://static.news.ru/photo/1c414aa8-d0d9-11ea-a7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gary Houlder/moodboard/Global Look Press

Самая часто встречающаяся мужская ошибка в сексе — это попытка «копирования» действий порноактёров. Такого мнения придерживается большая часть пользовательниц Reddit.

Кроме того, многие девушки пожаловались на отсутствие прелюдии. Также женщин нередко раздражает частая смена позиций и темпа. Инициирование полового акта без презерватива тоже зачастую вызывает негодование у представительниц прекрасного пола.

Ну, всё верно — в порно контрацепция, как правило, не фигурирует, — предположила одна из пользовательниц, слова которой приводит «Экспресс Газета».

В то же время многие дамы упомянули, что их партнёры не знают женской анатомии и понятия не имеют, где на самом деле находятся эрогенные зоны. Отсутствие таких знаний девушки вновь объясняют негативным влиянием порнографии, в центре которой стоит удовлетворение мужских потребностей.

Самой же непростительной мужской ошибкой в постели становится пренебрежение гигиеной. Данный пункт выделило абсолютное большинство отписавшихся. Не остались в стороне и бисексуальные подписчицы.

Абсолютно все мужчины, с которыми я была близка, просили меня об одном: пригласить подругу. Тот факт, что я би, совершенно не означает, что я согласна на секс втроём. Однако до парней это не доходит, — подчеркнула одна из пользовательниц.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные выяснили, как мозг формирует сексуальное влечение и агрессию. Правда, пока что узнать об этом удалось на примере мышей, и только самцов. Однако есть основания полагать, что у людей такие импульсы проявляются по схожему принципу.