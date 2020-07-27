Учёные узнали, как появляются стремление к сексу и агрессия

https://static.news.ru/photo/f163a64a-d020-11ea-9be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские учёные выяснили, как мозг формирует сексуальное влечение и агрессию. Правда, пока что узнать об этом удалось на примере мышей, и только самцов. Однако есть основания полагать, что у людей такие импульсы проявляются по схожему принципу.

Дело в том, что задний отдел амигдалы, или миндалевидного тела, оказывает огромное влияние на социальное поведение. Нейрофизиологи знали это и раньше. Однако о связи его с сексуальным влечением до последнего времени известно не было, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Neuroscience.

Исследователи из Медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете и Калифорнийского университета в Сан-Диего наконец-то смогли обнаружить нейронную связь между задним отделом миндалины и частями гипоталамуса, ответственными за секс и воинственность.

Учёные наблюдали, как работают две отдельные группы клеток мозга. Результаты эксперимента показали, что эти нейроны у самцов служат своеобразными «выключателями» состояний стремления к спариванию и агрессии. Кроме того, они посылают сигналы между частями мозга, которые совместно регулируют эмоции, в том числе страх и беспокойство.

Исследователи измерили, как часто нервные клетки естественным образом запускали сигналы в течение дня. Оказалось, что MPN-сигнальные клетки были наиболее активны во время секса, тогда как VMHvl-сигнальные клетки были наиболее активны во время конфронтации с другими самцами.

Затем для каждой из групп клеток экспериментаторы подавляли или активировали нейроны и наблюдали, как часто мыши пытались найти себе пару или напасть на другого самца.

Искусственное поддержание сигнала в группе MPN-сигнальных клеток приводило к тому, что самцы вопреки прежним привычкам настойчиво ухаживали за самками, а также могли спариваться несколько раз подряд.

Блокирование же группы VMHvl-сигнальных клеток делало грызунов более спокойными, а их активация превращала мышей в необычайно агрессивных существ, которые нападали даже на своих самок и знакомых самцов.

В исследовании приняли участие более сотни животных.

В ближайшее время учёные планируют продолжить эксперименты, чтобы выяснить, как работают выявленные ими группы нервных клеток на самках грызунов. Кроме того, они намерены определить, насколько можно переносить результаты наблюдений за мышами на человека.

Если ответ будет утвердительным, понимание того, какие клетки побуждают к сексуальному и агрессивному поведению, должно помочь при разработке методов лечения психических расстройств, заявили специалисты.

Ранее NEWS.ru писал, что нейробиологи из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене выяснили, какое количество кислорода необходимо клеткам головного мозга для эффективной работы его многочисленных структур и клеток.