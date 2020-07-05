Учёные выяснили оптимальный объём кислорода для хорошей работы мозга

https://static.news.ru/photo/df8e86ae-beb6-11ea-94f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нейробиологи из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене выяснили, какое количество кислорода необходимо клеткам головного мозга для эффективной работы его многочисленных структур и клеток.

По данным исследователей, «руководящему» органу человеческого организма в спокойном состоянии нужно четверть объёма кислорода, поступающего извне, а в рабочем — практически треть.

Чтобы получить эти данные учёные впервые в истории замерили в неповреждённом головном мозге головастиков объём поступающего и утилизируемого кислорода. Для этого они установили в одном из желудочков мозга амфибий сверхточные электрохимические датчики, позволяющие фиксировать концентрацию кислорода. Также нейробиологи использовали фармакологические препараты для определения активности нервных структур.

После анализа активности ответственных за движение глазных яблок нервных клеток, учёные смогли зафиксировать и определить количество кислорода, необходимое для хорошего функционирования этого отдела мозга.

Трудности в нашей работе создавала быстрота, с которой клетки тканей мозга утилизировали кислород, — отметил дин из авторов исследования Ханс Страка.

По его словам, большое значение имела концентрация кислорода в поступающем в организм воздухе.

Нейробиолог подчеркнул, что специалистам удалось показать, что при нормальной работе органа половина поступающего в него кислорода уходила на работу нервных клеток, а вторая половина — на остальные ткани мозга.

При этом авторы проекта сообщили, что пока им не удалось выяснить точный объём поступления кислорода в организм человека.

Исследователи считают, что дальнейшая работа в этой области позволит врачам научиться лечить множество недугов, вызываемых нехваткой кислорода и снижением активности мозга и его структур, передаёт BMC Biology.

Ранее исследователи из США и Японии нашли в мозге человека механизм, который может приостанавливать и запускать жизненные процессы организма. Таким образом, люди могли бы впадать в спячку подобно медведям или суркам.