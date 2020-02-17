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Делать или не делать прививки — это выбор отдельно человека. Поэтому в широком смысле не стоит вводит ограничения и принимать или не принимать людей на работу, учитывая то, прошли ли они вакцинацию. Таким образом на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского не принимать на работу сотрудников без прививок ответил член парламентского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, есть случаи, когда вакцинация необходима. Например, если речь идёт о представителях «редких профессиональных групп», в числе которых Куринный назвал космонавтов. Представителей этой специальности и не только без...