Кольца, браслеты и другие ювелирные изделия на сумму более 1,3 миллиона рублей обнаружили у женщины сотрудники Псковской таможни.
Инцидент произошёл на российско-эстонской границе. Сотрудники Псковской таможни и Управления ФСБ России по Псковской области на таможенном посту МАПП «Шумилкино» выявили незаконное перемещение ювелирных изделий.
Таможенники обнаружили у гражданки России, следовавшей в пассажирском рейсовом автобусе «Рига – Санкт-Петербург», 43 изделия из драгоценных металлов, — говорится в сообщении пресс-службы ФТС РФ.
Отмечается, что общая сумма ювелирных изделий составила более 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Алтайском крае таможенники пресекли попытку контрабанды 20 тонн белого и зелёного нефрита. Его общая стоимость составила 50 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело, сообщал NEWS.ru.