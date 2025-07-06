Один аэропорт закрылся на фоне сообщений об атаке БПЛА на соседний регион

Один аэропорт закрылся на фоне сообщений об атаке БПЛА на соседний регион Росавиация сообщила о приостановке работы аэропорта Пскова

Работа аэропорта Пскова приостановлена, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Информацию о причинах такого решения представитель агентства не привел. Аэропорт закрыли на фоне сообщений об угрозе атаки БПЛА в Ленобласти.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Псков, — отметил Кореняко.

В ночь на 6 июля в Ленобласти вводили режим угрозы атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал о возможном замедлении работы интернета. По его словам, качество сигнала могло быть снижено вдвое.

Росавиация также приостанавливала работу аэропорта Санкт-Петербурга. Были запрещены прием и выпуск гражданских самолетов. Причины приостановки работы Пулково не приводились. С масштабными отменами авиарейсов также столкнулся аэропорт Шереметьево. Как отмечал Кореняко, было отменено уже 174 рейса на прилет и вылет, еще 47 задержаны более чем на два часа.