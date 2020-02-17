https://static.news.ru/photo/a0787aca-51af-11ea-96ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/Global Look Press

Пассажирка самолёта, совершавшего рейс из Томска в Москву, обнаружила в туалете пакет, в котором находились $10 тысяч и €5 тысяч (около миллиона рублей).

Об этом сообщает FlashSiberia. По его данным, женщина намеревалась оставить найденные деньги себе, однако стала фигурантом уголовного дела и вернула всю сумму.

Глава Томского линейного отдела МВД РФ Вячеслав Трефилов сообщил, что свёрток с деньгами в туалете забыли пассажиры, летевшие в Германию с пересадкой в Москве.

Они летели на свадьбу и оставили пакет в туалете, — рассказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кольца, браслеты и другие ювелирные изделия на сумму более 1,3 миллиона рублей обнаружили у женщины сотрудники Псковской таможни.