Пассажирка самолёта, совершавшего рейс из Томска в Москву, обнаружила в туалете пакет, в котором находились $10 тысяч и €5 тысяч (около миллиона рублей).
Об этом
Глава Томского линейного отдела МВД РФ Вячеслав Трефилов сообщил, что свёрток с деньгами в туалете забыли пассажиры, летевшие в Германию с пересадкой в Москве.
Они летели на свадьбу и оставили пакет в туалете, — рассказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что кольца, браслеты и другие ювелирные изделия на сумму более 1,3 миллиона рублей обнаружили у женщины сотрудники Псковской таможни.
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