https://static.news.ru/photo/9652e7c8-bf61-11e9-ab20-fa163e074e61_660.jpg Алана Мамаева Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Супруга отбывающего наказание за хулиганство футболиста Павла Мамаева посетила его в колонии. Свидание состоялось перед рассмотрением ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

Это было долгосрочное свидание. Я, естественно, надеюсь, что удовлетворят, но никто не знает, кроме тех людей, которые за это отвечают, — сообщила Алана Мамаева в интервью телеканалу « 360 ».

Ходатайства футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина об УДО поступили в Алексеевский суд Белгородской области 5 августа.

После этого в течение 14 рабочих дней колония должна направить личные дела футболистов, которые инстанция пока не получила, в связи с чем дата заседания не назначена.

Как писал News.ru, исправительная колония № 4, где отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл, предоставит им положительную характеристику. По словам начальника исправительного учреждения Сергея Плясова, к заключённым нет никаких нареканий, они соблюдают распорядок дня и принимают участие во всех мероприятиях.