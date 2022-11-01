Жена Карпова рассказала о его состоянии «Известия»: жена Карпова рассказала, что состояние гроссмейстера значительно улучшилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние здоровья госпитализированного чемпиона мира по шахматам, депутата Государственной думы от «Единой России» Анатолия Карпова стало значительно лучше, сообщила в разговоре с «Известиями» жена гроссмейстера Наталья Буланова. По ее словам, супруга выпишут из больницы к концу недели.

Сегодня утром его посещала, он в сознании, бодрячком, никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо еще полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут, — отметила Буланова.

Собеседница издания также подчеркнула, что интеллектуальных отклонений у Карпова не наблюдается.

О подключении Карпова к ИВЛ ранее писали «Известия». По информации газеты, врачи диагностировали гроссмейстеру отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, а также множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Позже телеканал «Звезда», ссылаясь на источник из окружения гроссмейстера, опроверг информацию о подключении Карпова к ИВЛ. Шахматист Сергей Карякин, в свою очередь, также рассказал об улучшении здоровья Карпова, предположив, что его падение на выходе из Госдумы могло случиться из-за гололеда.