Жена хоккеиста Малкина рассказала о домашних тренировках на карантине

https://static.news.ru/photo/602de50c-a1f7-11ea-934a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/anna_kasterova

Супруга хоккеиста Евгения Малкина телеведущая Анна Кастерова рассказала, как им с мужем удаётся сохранять хорошую физическую форму во время карантина.

Как призналась ведущая, она не стала жёстко ограничивать себя в питании, но уделяет много времени спорту, тренируясь по шесть раз в неделю. На карантине Кастерова выходит на пробежку, тренируется с собственным весом, делает растяжку, что помогает сохранить фигуру, передаёт Радио Sputnik.

Я не говорю, что я ничего не ем, сижу на гречке с хлебцами. Абсолютно нет. При сегодняшнем многообразии продуктов и заменителей из того же авокадо можно приготовить невероятное количество вкусных и питательных блюд. Я просто стараюсь, чтобы в моем питании преобладали более правильные продукты. Иногда ем пасту, сладкое, молочный шоколад, — рассказала женщина.

Сам Евгений Малкин, нападающий клуба Pittsburgh Penguins, уже два месяца не имеет возможности выйти на лёд, но старается не падать духом и заменил коньки роликовыми коньками и пробежками. Семья самоизолировалась в Майями и может выходить на прогулки, в том числе, на пляжи. После снятия ограничений Малкин и Кастерова хотят приехать в Россию, чтобы навестить родных.

Не понимаешь, когда начнётся хоккей, начнеёся ли этот сезон, будет ли плей-офф этого года, когда будет возможность поехать в Россию, будет ли вторая волна, насколько изменится вирус, сколько людей сойдут с ума, сколько пострадает бизнесов, что будет после карантина. Если бы мне сказали, что, например, 15 июля все заканчивается, можно возвращаться к прежнему образу жизни и ничего не бояться, это, конечно, психику бы подрасслабило. Но, к сожалению, никто не слышит таких ответов, — тревожится телеведущая.

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