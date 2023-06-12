Жена Эрнста расплакалась в Кремле: кадры вручения наград в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Актриса Софья Эрнст Актриса Софья Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

В День России в Кремле состоялась церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год. В числе лауреатов оказались создатели фильма «Вызов» и кинорежиссер Карен Шахназаров.

Звания Героя Труда были удостоены в том числе один из создателей турбореактивного двигателя ПД-14 авиастроитель Александр Иноземцев и учитель русского языка и литературы Татьяна Бабурова. Лауреатами Государственной премии в области науки и технологий стали внесшие значительный вклад в развитие репродуктивной медицины ученые Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов, а также Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин, которые добились большой эффективности в лечении онкозаболеваний.

Лауреатом премии в области благотворительности стала член Общественной палаты России Юлия Зимова, а Государственную премию в области правозащитной деятельности вручили врачу-эндокринологу Ольге Демичевой, возглавившей фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы». Премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен кинорежиссёр, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Государственная премия в области литературы и искусства была вручена художникам-реставраторам Андрею Голубейко и Александре Орловской за восстановление картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Также премию получила художественный руководитель хора имени Пятницкого Александра Пермякова и создатели художественного фильма «Вызов» — продюсер Константин Эрнст, режиссёр и оператор Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд.

В ответной речи Эрнст поблагодарил президента РФ Владимира Путина и руководителя научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина за поддержку в создании фильма. По его словам, именно смелость и активность Рогозина и однозначная поддержка президента позволили стартовать проекту, направленному на воссоздание романтической и героической ауры космических исследований и утверждение космического первенства России. Жена Эрнста Софья снимала выступление мужа на телефон и расплакалась во время его речи.

Кадры с вручения премий — в галерее NEWS.ru.