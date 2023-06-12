В День России в Кремле состоялась церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год. В числе лауреатов оказались создатели фильма «Вызов» и кинорежиссер Карен Шахназаров.
Звания Героя Труда были удостоены в том числе один из создателей турбореактивного двигателя ПД-14 авиастроитель Александр Иноземцев и учитель русского языка и литературы Татьяна Бабурова. Лауреатами Государственной премии в области науки и технологий стали внесшие значительный вклад в развитие репродуктивной медицины ученые Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов, а также Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин, которые добились большой эффективности в лечении онкозаболеваний.
Лауреатом премии в области благотворительности стала член Общественной палаты России Юлия Зимова, а Государственную премию в области правозащитной деятельности вручили врачу-эндокринологу Ольге Демичевой, возглавившей фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы». Премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен кинорежиссёр, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.
Государственная премия в области литературы и искусства была вручена художникам-реставраторам Андрею Голубейко и Александре Орловской за восстановление картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Также премию получила художественный руководитель хора имени Пятницкого Александра Пермякова и создатели художественного фильма «Вызов» — продюсер Константин Эрнст, режиссёр и оператор Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд.
В ответной речи Эрнст поблагодарил президента РФ Владимира Путина и руководителя научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина за поддержку в создании фильма. По его словам, именно смелость и активность Рогозина и однозначная поддержка президента позволили стартовать проекту, направленному на воссоздание романтической и героической ауры космических исследований и утверждение космического первенства России. Жена Эрнста Софья снимала выступление мужа на телефон и расплакалась во время его речи.
Кадры с вручения премий — в галерее NEWS.ru.
Фото: Пресс-служба президента РФ
Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России
Фото: Пресс-служба президента РФ
Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России
Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст (справа налево) на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце
Фото: Пресс-служба президента РФ
Актриса Софья Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России
Фото: Пресс-служба президента РФ
Актриса, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Юлия Пересильд на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России
Фото: Пресс-служба президента РФ
Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Карен Шахназаров на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России
Фото: kremlin.ru
Заслуженный учитель РФ, преподаватель волоколамской гимназии № 1 (Московская область), основательница краеведческого музея «Волоколамская земля» Татьяна Бабурова
Фото: Пресс-служба президента РФ
Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева
Фото: Пресс-служба президента РФ
Директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. А. С. Логинова, главный онколог Москвы, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Игорь Хатьков
Фото: Пресс-служба президента РФ
Главный врач ГКБ имени С. П. Боткина, главный хирург департамента здравоохранения Москвы Алексей Шабунин
Фото: Пресс-служба президента РФ
Заместитель директора Центра фундаментальных исследований НИЦ «Курчатовский институт», лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Михаил Скорохватов