В День России в Кремле состоялась церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год. В числе лауреатов оказались создатели фильма «Вызов» и кинорежиссер Карен Шахназаров.

Звания Героя Труда были удостоены в том числе один из создателей турбореактивного двигателя ПД-14 авиастроитель Александр Иноземцев и учитель русского языка и литературы Татьяна Бабурова. Лауреатами Государственной премии в области науки и технологий стали внесшие значительный вклад в развитие репродуктивной медицины ученые Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов, а также Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин, которые добились большой эффективности в лечении онкозаболеваний.

Лауреатом премии в области благотворительности стала член Общественной палаты России Юлия Зимова, а Государственную премию в области правозащитной деятельности вручили врачу-эндокринологу Ольге Демичевой, возглавившей фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы». Премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен кинорежиссёр, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Государственная премия в области литературы и искусства была вручена художникам-реставраторам Андрею Голубейко и Александре Орловской за восстановление картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Также премию получила художественный руководитель хора имени Пятницкого Александра Пермякова и создатели художественного фильма «Вызов» — продюсер Константин Эрнст, режиссёр и оператор Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд.

В ответной речи Эрнст поблагодарил президента РФ Владимира Путина и руководителя научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина за поддержку в создании фильма. По его словам, именно смелость и активность Рогозина и однозначная поддержка президента позволили стартовать проекту, направленному на воссоздание романтической и героической ауры космических исследований и утверждение космического первенства России. Жена Эрнста Софья снимала выступление мужа на телефон и расплакалась во время его речи.

Кадры с вручения премий — в галерее NEWS.ru.

 

Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст (справа налево) на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце

Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Первого канала, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Константин Эрнст (справа налево) на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце

Актриса Софья Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Актриса Софья Эрнст на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Актриса, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Юлия Пересильд на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Актриса, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Юлия Пересильд на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Карен Шахназаров на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Карен Шахназаров на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России

Заслуженный учитель РФ, преподаватель волоколамской гимназии № 1 (Московская область), основательница краеведческого музея «Волоколамская земля» Татьяна Бабурова

Фото: kremlin.ru

Заслуженный учитель РФ, преподаватель волоколамской гимназии № 1 (Московская область), основательница краеведческого музея «Волоколамская земля» Татьяна Бабурова

Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева

Фото: Пресс-служба президента РФ

Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева

Директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. А. С. Логинова, главный онколог Москвы, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Игорь Хатьков

Фото: Пресс-служба президента РФ

Директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. А. С. Логинова, главный онколог Москвы, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Игорь Хатьков

Главный врач ГКБ имени С. П. Боткина, главный хирург департамента здравоохранения Москвы Алексей Шабунин

Фото: Пресс-служба президента РФ

Главный врач ГКБ имени С. П. Боткина, главный хирург департамента здравоохранения Москвы Алексей Шабунин

Заместитель директора Центра фундаментальных исследований НИЦ «Курчатовский институт», лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Михаил Скорохватов

Фото: Пресс-служба президента РФ

Заместитель директора Центра фундаментальных исследований НИЦ «Курчатовский институт», лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Михаил Скорохватов

Заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный уролог Минздрава России, главный внештатный специалист, уролог ДЗМ Дмитрий Пушкарь

Фото: Пресс-служба президента РФ

Заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный уролог Минздрава России, главный внештатный специалист, уролог ДЗМ Дмитрий Пушкарь