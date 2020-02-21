https://static.news.ru/photo/cb4c75d8-54a9-11ea-a5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Супруга бывшего полковника Дмитрия Захарченко Марина Семынина спешно покинула Россию с дочкой. Они улетели в Сардинию, где живут на вилле, хозяином которой является военный.

Сейчас мать и дочка занимаются переправкой лошади на остров. Благородного скакуна отец подарил дочери несколько лет назад в честь дня рождения. Он обошёлся семье в 650 тысяч рублей, пишет «MK.ru».

Захарченко был осуждён 10 июня 2019 года на 13 лет колонии строгого режима, его оштрафовали на 117 млн рублей по делу о получении взятки и воспрепятствованию правосудию. Позже апелляционная инстанция снизила ему срок до 12,5 лет.

Как писал NEWS.ru, Второй кассационный суд признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, которого осудили на 12,5 лет колонии.