Второй кассационный суд признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, которого осудили на 12,5 года колонии.
Кассационную жалобу защиты и кассационное представление прокуратуры оставить без удовлетворения, — заявил судья.
Защита экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ просила вынести оправдательный приговор, а прокуратура — отменить приговор по одному эпизоду взятки и вернуть дело на новое рассмотрение,
Дмитрий Захарченко был осуждён 10 июня 2019 года на 13 лет колонии строгого режима, его оштрафовали на 117 млн рублей по делу о получении взятки и воспрепятствованию правосудию. Позже апелляционная инстанция снизила ему срок до 12,5 года.
NEWS.ru писал, Следственный комитет перехватил записку Захарченко покровителям. Вероятно, она адресована крупным подрядчикам РЖД, выводившим похищенные средства.
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