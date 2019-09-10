https://static.news.ru/photo/f79b7ab8-d393-11e9-99bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ветеринары рекомендуют тем, кто решил завести енота, предоставить ему отдельную комнату, а также огородить от этого животного домашних хомяков и птиц, которые могут стать его добычей.

По словам представителя пресс-службы московского комитета ветеринарии, заводить такого питомца спонтанно не следует, так как своей чрезмерной активностью он может доставить множество хлопот или навредить себе.

Животное милое, но сложное в содержании, за ним необходимо тщательно следить. Для его содержания желательно выделить отдельную комнату с оборудованной просторной клеткой, где питомец будет находиться ночью или при отсутствии хозяев дома. Поскольку енот животное ночное, то необходимо время, чтобы питомец подстроился под ваш ритм жизни. Мебель желательна с тканью с эффектом «антикоготь», — рассказал он.

Также рекомендуется обустроить место для лазания и игр, например, подвесить толстые канаты. Окна необходимо держать закрытыми, так как любимец из-за своего природного любопытства может убежать, не опасаясь высоты.

Еду и горячие напитки следует прятать от всеядных енотов. Весной и осенью им лучше давать больше мяса и рыбы, яйца и куриные сердца в качестве лакомства. Летом основой рациона необходимо сделать растительную пищу. Для этого пойдут яблоки, бананы, груши, орехи и кукуруза, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что заблудившегося в Москве енота пришлось доставать из кондиционера жилого дома на востоке столицы. При этом зверь оказывал сопротивление своим спасителям.