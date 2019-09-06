https://static.news.ru/photo/58ec14a2-d232-11e9-9149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Заблудившегося в Москве енота пришлось доставать из кондиционера жилого дома на востоке столицы. При этом зверь оказывал сопротивление своим спасителям.

Попавшее в беду животное заметили прохожие на Амурской улице, 44. Енот сидел за внешним блоком кондиционера на окне первого этажа здания. Вызволять зверя приехали добровольцы «СпасРезерва».

Спасатели установили лестницу и, стоя на ней, несколько раз набрасывали на енота петлю для ловли животных. Но юркий зверёк снимал её своими чрезвычайно подвижными и сильными лапками, — рассказали в пресс-службе столичного департамента по ЧС.

Затем внимание животного пытались отвлечь полицейской резиновой палкой, в итоге петлю на теле енота удалось закрепить. Спасённого поместили в переноску и передали представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее News.ru писал, что жители Оттавы стали повсюду замечать пьяных енотов. Животные бродят по улицам, спотыкаясь о предметы, или просто спят «с похмелья». Одного из пушистых «алкоголиков» сфотографировали крепко спящим на заборе. Биологи объясняют это тем, что звери наелись забродивших фруктов.