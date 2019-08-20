Фото: Сергей Булкин/News.ru

В столице установятся тёплые ночи, а дневная температура достигнет отметки в 29 градусов тепла, рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По ночам воздух в Москве прогреется до 16–18 градусов тепла. Днём ожидается переменная облачность и много солнца.

Сейчас будет не просто тёплый, а очень тёплый период для августа, жаркий, можно сказать. Температура будет превышать норму в Москве на 4–6 градусов: сегодня — завтра — послезавтра. Температура поднимется до 25–29 градусов, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

При этом он уточнил, что к выходным произойдёт понижение температуры на семь градусов, но это всё равно превысит норму на один-полтора градуса.

Ранее Вильфанд назвал предстоящую жару в Москве бабьим летом в августе, писал News.ru.

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