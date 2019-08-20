Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фонд общественного мнения провёл опрос среди граждан и выяснил, какой представляют Россию жители страны через 20 лет и как планируют своё будущее. Данные опроса размещены на сайте ФОМ.

Благоприятной для планирования будущего назвали ситуацию в стране 28% респондентов. По данным фонда, их мнение основано на том, что сейчас всё достаточно стабильно. Участники опроса отмечают улучшение условий жизни. При...