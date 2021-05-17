Жара в Москве побила рекорд 1958 года

https://static.news.ru/photo/65fbcf58-b713-11eb-9821-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице России побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

Там отметили, что 63 года назад воздух в Москве прогрелся до +27,1 градуса. Сегодня на главной метеостанции мегаполиса на ВДНХ зафиксировала температура +27,5 градуса.

В метеобюро также рассказали , что максимальная температура для 17 мая в Москве составляет 31 градус тепла. Этот рекорд был зафиксирован в 1897 году.

Ранее сообщалось, что в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Предупреждение действует с 11:00 до 17:00. Кроме того, синоптики предупредили жителей Москвы и области о сильном ветре с порывами до 15 м/с.

Терапевт Людмила Лапа предупредила, что в жаркую погоду высок риск теплового удара. Для его профилактики она порекомендовала пить больше жидкости, не надевать слишком открытую одежду и не забывать о головных уборах.