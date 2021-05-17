Жара в Москве побила рекорд 1958 года

В столице России побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.
Там отметили, что 63 года назад воздух в Москве прогрелся до +27,1 градуса. Сегодня на главной метеостанции мегаполиса на ВДНХ зафиксировала температура +27,5 градуса.
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Ранее сообщалось, что в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Предупреждение действует с 11:00 до 17:00. Кроме того, синоптики предупредили жителей Москвы и области о сильном ветре с порывами до 15 м/с.
Терапевт Людмила Лапа предупредила, что в жаркую погоду высок риск теплового удара. Для его профилактики она порекомендовала пить больше жидкости, не надевать слишком открытую одежду и не забывать о головных уборах.