Жара согнёт рельсы: что с погодой в России, когда она нормализуется Жители Екатеринбурга жалуются на аномальные +40 градусов, а в Туапсе дожди заливают улицы

Фото: Владимир Тагунов/ТАСС

Последствия проливных дождей в Краснодарском крае

Пока в Москве стоит прохладная погода, на юге Западной Сибири и Урала продолжается аномальная жара. По данным сервиса Яндекс-Погода, в отдельных районах Омской области 12 июля столбики термометров поднялись до +40 градусов. В соседних регионах ситуация такая же. На черноморском побережье Краснодарского края, наоборот, идут ливни, которые вызывают паводки рек в окрестностях Туапсе и других курортов. Что происходит с погодой в России и насколько она нестандартна для июля — в материале NEWS.ru.

Откуда жара пришла на Урал и в Сибирь

Жара пришла в регионы Уральского и Сибирского федерального округов из стран Центральной Азии. Уже несколько дней в Омской области температура воздуха остается выше +35 градусов. В южных районах региона, граничащих с Казахстаном, она достигала +40. В конце прошлой недели в Омске и области шли сильные дожди.

Как рассказал местным СМИ доцент кафедры географии и методики обучения географии Омского государственного педагогического университета Петр Большаник, в резких метеорологических изменениях нет чего-то экстраординарного. По его словам, они связаны с расположением Омской области на Западно-Сибирской равнине, которая «открыта всем ветрам и воздушным потокам к северу».

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Отдыхающие на реке Иртыш в Омске

В Тюмени дважды — 10 и 11 июля — были обновлены температурные максимумы. Об этом рассказала глава местного Гидрометцентра Людмила Литовкина.

«10 июля в Тюмени отмечено +34,4 градуса, предыдущий рекорд (+32,2 градуса) зафиксирован в 2008 году. 11 июля было уже +38 градусов, максимум температуры воздуха в этот день в 2020 году составил +33,6 градуса. В Исетском районе Тюменской области максимальная температура воздуха 11 июля повышалась до +41 градуса», — отметила метеоролог.

В Екатеринбург 11 июля пришла самая жаркая погода за более чем 190 лет наблюдений — +40 градусов. Максимумом для 11 июля считалась температура +33,6 градуса, которая была зафиксирована в этот день в 1891 году. Как рассказывает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, вчерашний сорокаградусный температурный максимум оказался абсолютным рекордом.

В Кургане 11 июля местный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), также зафиксировал годовой исторический максимум температуры воздуха, который составил +41,2 градуса. Прошлый рекорд был +40,5 в 1952 году.

Что сказали в МЧС о последствиях жары

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ (ВНИИ ГОЧС) на днях подготовил прогноз ЧС на середину июля. Из него следует, что аномальная жара в регионах юга Сибири и Урала может гнуть рельсы и нарушать работу энергосистем.

«В южных субъектах Уральского федерального округа, на территории Республики Башкортостан, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областей сохраняется продолжительная жаркая сухая погода с температурой воздуха на три-восемь градусов выше средних климатических значений. В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна», — говорится в прогнозе.

В МЧС также предупреждают, что в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока (на западе Чукотки, юге Магаданской области, в Хабаровском и Забайкальском краях) возможны природные пожары.

«Возникновение единичных очагов природных пожаров с учетом чрезвычайных и высоких классов пожарной опасности прогнозируется в отдельных районах Омской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, юга Уральского и Приволжского федеральных округов, в Астраханской, Ростовской и Мурманской областях», — добавили в ведомстве.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Свердловской области из-за природных пожаров планируют ввести режим чрезвычайной ситуации. Там, по данным Авиалесоохраны, 12 июля горели 28 участков.

Когда кончится жара на юге Урала и Сибири

Как рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, аномальная жара в некоторых субъектах Уральского и Сибирского федеральных округов скоро завершится резким похолоданием. По его словам, подобные температурные рекорды очень негативно влияют на человека.

Вильфанд уточнил, что перенос теплых воздушных масс приводит к быстрому образованию облаков, добавив, что «погода в регионах сейчас очень неустойчивая».

«Ситуация изменится уже в ближайшие сутки. Циклон будет уходить восточнее и в области придет резкое похолодание. В Екатеринбурге 13 июля температура составит 23-25 градусов. Таким образом, погода [на Урале и в Западной Сибири] нормализуется в течение суток», — прогнозирует Роман Вильфанд.

Какие регионы Краснодарского края затопили ливни

В ночь на 12 июля ливни начались в Туапсинском районе Краснодарского края. По данным МЧС, за три часа там выпало 144 мм осадков, что привело к поднятию уровня рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Потоки воды и грязи разрушают коммуникации, магазины и мосты, уносят транспорт и затапливают дома.

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим чрезвычайной ситуации, а в Дефановке эвакуировали 44 человека.

По словам губернатора Краснодарского Края Вениамина Кондратьева, в нескольких местах перекрыта федеральная трасса А-147 Джубга — Сочи. На дороге у поселка Новомихайловский сошел сель, из-за чего движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Из-за стихии в Туапсинском районе пропали три человека, в 10 населенных пунктах подтоплены 316 придворовых территорий, в 239 дома проникла вода. Помимо этого, существовала угроза подтопления Тенгинки и Новомихайловского, в Лермонтово эвакуировали жителей двух улиц.

Когда закончатся дожди в Краснодарском крае

По словам Романа Вильфанда, на черноморском побережье Краснодарского края погода останется неустойчивой.

«Перемещение воздушных масс по хребтам гор способствует к образованию облаков, этот процесс привел к длительным осадкам, которые чередуются ливнями. В Сочи, например, выпадало больше 50 мм осадков за час. Поры земли закупориваются из-за чего значительно повышается уровень воды в реках и море. В итоге мы видим, что вода не уходит, машины сносит с возвышенностей, затапливаются дома», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По словам Вильфанда, 12 июля в Краснодарском крае ожидается сильный дождь и крупный град, во второй половине дня 13 июля «ситуация будет улучшаться, и погода нормализуется».

«Это не та ситуация, когда можно рекомендовать отдыхать на пляже», — резюмировал Роман Вильфанд.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»/ТАСС Последствия проливных дождей в Краснодарском крае

Как писал NEWS.ru 10 июля, из-за ливней в Сочи, которые длились более суток, был перекрыта федеральная трасса А-147, а в самом городе власти ввели режим ЧС. Местные жители жаловались на потопы в квартирах, шквалистый ветер и бурные потоки, которые смывали все на своем пути.

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