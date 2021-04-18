«Жаба заела»: в ГД обвинили Минфин в попытке заработать на бензине регионов

Полная передача доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла российским регионам не будет производиться ещё пять лет. Процесс решили поставить на паузу, хотя его старт планировался на 2024 год.
Как
В Госдуме оценивают инициативу скептически. Большинство фракций уверены, что Минфин идёт на такой шаг, желая получить дополнительные доходы в федеральный бюджет, пострадавший после пандемии. Необходимостью такой меры интересуются и эксперты.
У нас основная масса регионов находится в не очень хорошем финансовом положении: только пять-шесть субъектов — доноры, а остальные живут на дотации. Поэтому для них очень важны эти деньги для решения огромного количества вопросов, — отметил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев считает, что Минфин «жаба заела», поэтому он и не хочет отдавать доходы с бензина регионам.
В ЛДПР пообещали рассмотреть законопроект, но усомнились в том, что обещания Минфина вернуть часть денег с акцизов регионам в виде дотаций будут выполнены.
Мы, конечно, изучим законопроект, когда он будет внесён в Госдуму. Но это манёвр. Где гарантия, что эти доходы федерального бюджета потом не будут перераспределены на другие цели, — заявил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
Как ранее писал NEWS.ru, общий объём расходов россиян на автозаправочных станциях в I квартале текущего года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а средний чек составил 1228 рублей. Аналитики связывают это с ещё актуальным для многих форматом дистанционной работы, при котором личным транспортом граждане пользуются менее активно.