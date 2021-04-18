«Жаба заела»: в ГД обвинили Минфин в попытке заработать на бензине регионов

https://static.news.ru/photo/e2b6c68e-83b4-11eb-bdc3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полная передача доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла российским регионам не будет производиться ещё пять лет. Процесс решили поставить на паузу, хотя его старт планировался на 2024 год.

Как выяснили «Известия», Минфин предложил правительству отдать эти деньги субъектам только в 2030 году. Ведомство представило законопроект по увеличению срока поэтапной передачи зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты.

В Госдуме оценивают инициативу скептически. Большинство фракций уверены, что Минфин идёт на такой шаг, желая получить дополнительные доходы в федеральный бюджет, пострадавший после пандемии. Необходимостью такой меры интересуются и эксперты.

У нас основная масса регионов находится в не очень хорошем финансовом положении: только пять-шесть субъектов — доноры, а остальные живут на дотации. Поэтому для них очень важны эти деньги для решения огромного количества вопросов, — отметил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев считает, что Минфин «жаба заела», поэтому он и не хочет отдавать доходы с бензина регионам.

В ЛДПР пообещали рассмотреть законопроект, но усомнились в том, что обещания Минфина вернуть часть денег с акцизов регионам в виде дотаций будут выполнены.

Мы, конечно, изучим законопроект, когда он будет внесён в Госдуму. Но это манёвр. Где гарантия, что эти доходы федерального бюджета потом не будут перераспределены на другие цели, — заявил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Как ранее писал NEWS.ru, общий объём расходов россиян на автозаправочных станциях в I квартале текущего года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а средний чек составил 1228 рублей. Аналитики связывают это с ещё актуальным для многих форматом дистанционной работы, при котором личным транспортом граждане пользуются менее активно.