Зеленый лук на зиму без соли и масла: забыл про лед и кашу, ем хрустящий лук до весны

Зеленый лук на зиму без соли и масла: забыл про лед и кашу, ем хрустящий лук до весны

Забудь про банки и консервацию. Я замораживаю лук за час, а зимой он пахнет как настоящий, свежий и хрустит.

Что понадобится

Лук зеленый свежий — 1 пучок, бумажные полотенца — 2 шт., разделочная доска — 1 шт., контейнер для заморозки или пакет с зип-застежкой — 1 шт.

Как готовлю

Сначала тщательно мою зеленый лук под проточной водой. Затем выкладываю его на бумажное полотенце и просушиваю со всех сторон — это главное, иначе в морозилке будет лед. Нарезаю лук колечками любого размера. Раскладываю на разделочной доске в один слой и отправляю в морозилку на час. Через час пересыпаю застывшие колечки в контейнер или пакет. Все, заготовка готова: хрустящая, яркая и ароматная.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Лук действительно не превращается в ледяную кашу! Зимой просто достаю горсть — хруст и яркий зеленый цвет, будто только с грядки. Советую не лениться с сушкой: влага все испортит.