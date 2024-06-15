Зеленский разбомбил жилой дом под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 15 июня

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что число погибших под завалами обрушившегося в Шебекино дома достигло пяти человек. Помимо четырех погибших, найденных спасателями, в больнице умерла женщина. Она получила ранения, несовместимые с жизнью. Минобороны РФ информацию не комментировало. Подробности новых атак ВСУ на мирные города — в материале NEWS.ru.

Количество погибших из-за обрушения дома в Шебекино выросло

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что число погибших под завалами обрушившегося в Шебекино дома достигло пяти человек. Помимо четырех погибших, найденных спасателями, в больнице умерла женщина. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, медики проводили реанимационные мероприятия», — уточнил глава региона.

Гладков отметил, что количество пострадавших мирных жителей составило шесть человек. С верхних этажей обрушившегося здания были спасены шестеро. МЧС России до этого сообщило о завершении поисково-спасательных работ в Шебекино. Было вывезено порядка 300 кубометров строительного мусора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее ведомство информировало о двух погибших, мужчине и женщине. Губернатор Белгородской области заявлял о семи раненых. Четверо были госпитализированы, трое получили медицинскую помощь на месте и от наблюдения в стационаре отказались. Глава области уточнил, что, по предварительной информации, повреждено 20 квартир. Гладков добавил, что спасатели, полицейские и бойцы самообороны оцепили территорию.

Гладков рассказал о новой атаке дрона-камикадзе ВСУ

Два человека пострадали после атаки ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу. Второй мужчина с осколочными ранениями спины и кисти после оказанной медицинской помощи в Шебекинской ЦРБ перевозится бригадой скорой в городскую больницу № 2 города Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, из-за атаки в поселке пострадала ЛЭП — на одной из улиц отсутствует электроэнергия. Глава региона подчеркнул, что в Шебекино после атаки украинского дрона-камикадзе никто не пострадал. Повреждения получили легковой автомобиль и гараж. Оперативные службы работают на местах.

Фото: МО Украины

Чем закончилась атака ВСУ на Ростов-на-Дону

Около четырех утра силами противовоздушной обороны было сбито несколько беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его данным, цели были уничтожены в районе Каменска-Шахтинского. Губернатор уточнил, что пострадавших нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Около четырех утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет», — проинформировал Голубев.

Baza выдвинула новую версию взрыва автомобиля военного под Ростовом

Telegram-канал Baza сообщает, что машина начальника штаба военной части Ростовской области могла взорваться из-за заложенного боеприпаса. По его данным, на месте происшествия были обнаружены поражающие элементы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал выяснил, что при осмотре места происшествия были обнаружены предметы, похожие на части СВУ. Baza пишет, что речь идет о металлических шариках диаметром четыре миллиметра, которые могли быть использованы в качестве поражающих деталей. Авторы канала отмечают, что по факту взрыва правоохранители проводят проверку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инцидент произошел утром 14 июня. Telegram-канал «112» сообщал, что в Ростовской области взорвался автомобиль Volvo, на котором ехал начальник штаба одной из воинских частей Вадим Собеский. Авторы писали, что в какой-то момент в машине начало что-то шипеть, после чего пошел дым. В итоге мужчина успел покинуть авто, вслед практически сразу последовал взрыв.

После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По одной из основных версий, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

Под Курском мирный житель получил ранение из-за атаки ВСУ

Один человек пострадал при атаке Вооруженных сил Украины на село Сергеевка Глушковского района, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. По его словам, удар украинские военные наносили с помощью беспилотника, в населенном пункте также есть разрушения.

«В одном домовладении повреждены окна и забор. Осколками посечены три автомобиля. Один из них полностью сгорел. Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества», — написал он.

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