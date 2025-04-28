Зефир в сторону: готовим крышесносный десерт на костре или мангале

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Зефир — это классика, но пора пробовать нечто по-настоящему крышесносное. На костре или мангале можно готовить не только шашлыки, но и оригинальные десерты, которые удивят всех. Один из самых вкусных и простых — запеченные бананы с начинкой.

Берем спелые бананы, делаем надрез вдоль, не разрезая до конца. Внутрь кладем кусочки шоколада, орехи или печенье. Заворачиваем каждый банан в фольгу и отправляем на угли на 5–7 минут. Шоколад внутри расплавится, банан станет мягким, а аромат — просто невыносимо аппетитный. Главное — не передержать, чтобы начинка не вытекла.

Такой десерт идеально подходит для летнего вечера у костра. Минимум усилий, максимум удовольствия. Гости будут в восторге, а зефир пусть немного подождет!

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.